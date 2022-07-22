Під час перевірки на столичному блокпосту у водія вилучили зброю, боєприпаси та наркотики

32-річний сумчанин перевозив у автомобілі пістолет з набоями та гранату із запалом. Окрім того, правоохоронці виявили в салоні авто канабіс. Фігуранту загрожує позбавлення волі на строк від трьох до семи років.

Вчора вдень, 21 липня, під час перевірки транспортних засобів на блокпосту у Дарницькому районі Києва оперативники територіального управління поліції разом із патрульними поліцейськими зупинили легковик, за кермом якого перебував мешканець Сумщини, 1989 року народження. У салоні автомобіля поліцейські виявили споряджений набоями пістолет, гранату із запалом, ніж, рослинну речовину, схожу на канабіс, а також мобільні телефони та рацію.

Слідчі вилучили та направили вищевказані речові докази на проведення експертиз. Чоловіка затримано у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України та поміщено до ізолятору тимчасового тримання. Встановлено, що порушник також підозрюється у викраденні транспортного засобу на території Київської області.

Наразі слідчими за процесуального керівництва прокуратури вирішується питання про повідомлення зловмиснику про підозру у скоєнні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 263 кримінального кодексу України – незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами. Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від трьох до семи років. Після проведення ряду експертиз можлива додаткова кваліфікація злочину.

Правоохоронці встановлюють походження зброї та перевіряють фігуранта на причетність до скоєння інших злочинів на території Києва.

Відділ комунікації поліції Києва