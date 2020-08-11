Шосткинські поліцейські розшукують аферистів, що виманили у місцевої жительки 10 тисяч гривень

Працівники поліції констатують: стара схема аферистів «ваш син у поліції» знову знайшла свою жертву. Почувши у слухавці нібито голос сина та його благання про допомогу, пенсіонерка з Шостки, не задумуючись, перерахувала чималу суму коштів за не притягнення його до кримінальної відповідальності.

Вдень на мобільний телефон 59-річної пенсіонерки з Шостки зателефонував невідомий, голос якого був дуже схожий на голос її сина. Чоловік розповів, що потрапив до поліції за бійку. Аби його не притягли до кримінальної відповідальності, потрібно терміново перерахувати 10 000 гривень. При цьому «нащадок» благав, щоб нікому вона про це не розповідала та залишалася з ним на постійному зв’язку.

Забравши з дому потрібну суму, перелякана жінка пішла до найближчого терміналу самообслуговування та кількома платежами поповнила номери мобільних телефонів, продиктовані співрозмовником. Тільки після цього, оговтавшись після стресу, вона сама зателефонувала своєму сину. Від нього вона почула, що той жодним чином нічим не порушив закон, і, відповідно, до поліції його ніхто не запрошував.

За даним фактом у поліції відкрили кримінальне провадження за ознаками ст. 190 «Шахрайство» Кримінального кодексу України, в рамках якого ведуться пошуки зловмисника.

Правоохоронці просять громадян не довіряти інформації, отриманої від незнайомих телефонних співрозмовників, ким би вони не називались. У випадку, коли під різними терміновими приводами просять гроші, найперше, що потрібно зробити – перервати розмову і покласти слухавку. Друге – подзвонити на телефон тій людині, яка нібито потрапила у біду чи її найближчим родичам, і з’ясувати правдивість наданої інформації. І головне — за жодних обставин не переказувати, не пересилати і не передавати свої гроші незнайомцям.

Відділ комунікації поліції Сумської області