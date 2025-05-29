На Закарпатті цигани напали на прикордонників

Увечері 29 травня у ромському поселенні міста Великий Березний Закарпатської області місцеві жителі здійснили напад на прикордонний наряд, який проводив перевірочні заходи. Інцидент стався під час спільної операції прикордонників, Національної поліції та Національної гвардії, спрямованої на виявлення осіб, ймовірно причетних до переправлення чоловіків призовного віку через українсько-словацький кордон.

Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Західне регіональне управління Держприкордонслужби України.

За інформацією Державної прикордонної служби України, під час опитування групи громадян останні почали чинити активний опір правоохоронцям. Ініціатори конфлікту підбурювали інших громадян до протиправних дій, залучаючи до сутички жінок та неповнолітніх. У відповідь на це, у прикордонників та їхній службовий автотранспорт полетіло каміння та цеглини.

«Під час проведення опитування група громадян почала чинити активний опір правоохоронцям. Ініціатори конфлікту підбурювали решту громадян до вчинення протиправних дій, залучаючи жінок та неповнолітніх. Внаслідок цього, у прикордонників та службовий автотранспорт почали жбурляти каміння та цеглини. Задля збереження життя та здоров’я військовослужбовців правоохоронцям довелося застосувати заходи фізичного впливу та спеціальні засоби, зокрема, пристрої для відстрілу гумових куль», – зазначили у Держприкордонслужбі.

У ході конфліктної ситуації двоє прикордонників отримали тілесні ушкодження середньої тяжкості та були госпіталізовані для надання медичної допомоги. Також пошкоджено два службові транспортні засоби Державної прикордонної служби.

Осіб, які здійснили напад, затримано. У їхніх діях вбачаються ознаки кримінальних правопорушень, передбачених ст. 345 Кримінального кодексу України «Погроза або насильство щодо працівника правоохоронного органу» та ст. 194 Кримінального кодексу України «Умисне знищення або пошкодження майна». Відповідні повідомлення вже надіслано до Національної поліції для подальшого розслідування.

Після інциденту група місцевих мешканців спробувала блокувати прикордонний підрозділ. Однак, завдяки роз’яснювальній роботі, протиправні дії вдалося припинити.