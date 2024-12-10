За рік вдалося підтвердити, що росіяни розстріляли 109 українських полонених

Уповноважений ВР із прав людини Дмитро Лубінець заявив, що тільки упродовж 2024 року вдалося офіційно підтвердити розстріли росіянами 109 українських військовополонених. Про це він повідомив в ефірі телемарафону.

«Нам вдається більше офіційно зафіксувати порушення прав українських військовополонених, розстрілів, цинічних розстрілів впритул, на жаль. Тільки за 2024 рік вдалося офіційно підтвердити, що росіяни розстріляли 109 українських військовополонених. Якщо за попередні роки вдалося зафіксувати загальну кількість 177, то ви розумієте, що в порівнянні з 2024 роком це було зроблено багато менше», – сказав Лубінець.

Також він зауважив, що від розвідувальних та правоохоронних органів надходила інформація, що росіяни часто порушують права військовополонених.

«На жаль, я не міг виходити і публічно показувати ці приклади цинічного порушення міжнародного гуманітарного права, Женевських конвенцій, коли нам вдавалося це зафіксувати – ми це робимо», – сказав уповноважений ВР.

Водночас він зазначив, що дієвої реакції міжнародної спільноти на ці воєнні злочини не було.

Нагадаємо, Росія вбиває українських військовополонених для залякування власних солдатів і для того, аби продемонструвати зневагу до міжнародного гуманітарного права Про це Уповноважений із прав людини Дмитро Лубінець сказав у коментарі «Радіо Свобода». // Главком