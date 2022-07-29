У Слов’янську внаслідок російських обстрілів пошкоджено 8 багатоповерхівок, 13 будинків та 3 розважальні центри

За попередньою інформацією, росіяни випустили ракети з установки Смерч.

Російські окупаційні війська обстріляли місто Слов’янськ.

Про це повідомляє Донецька ОВА.

За попередньою інформацією, росіяни випустили ракети з установки “Смерч”. В результаті одна людина дістала поранення.

Також пошкоджено вісім багатоповерхівок, 13 приватних будинків та три розважальні центри.

“Слов’янськ – одна з головних цілей росіян на Донеччині. Вони стрілятимуть по місту, поки зможуть до нього діставати.

В таких умовах єдиний правильний вихід – евакуація! Евакуація рятує життя!”, – наголосили в ОВА.

Нагадаємо, у Слов’янську через обстріли росіян немає води та газу, а електрика подається з перебоями через близькість високовольтних ліній до зони бойових дій. Голова міської військової адміністрації Вадим Лях прогнозує, що за таких умов розпочати опалювальний сезон із настанням холодів у місті не вдасться. // LB.ua