У Слов’янську внаслідок російських обстрілів пошкоджено 8 багатоповерхівок, 13 будинків та 3 розважальні центри
За попередньою інформацією, росіяни випустили ракети з установки Смерч.
Російські окупаційні війська обстріляли місто Слов’янськ.
Про це повідомляє Донецька ОВА.
За попередньою інформацією, росіяни випустили ракети з установки “Смерч”. В результаті одна людина дістала поранення.
Також пошкоджено вісім багатоповерхівок, 13 приватних будинків та три розважальні центри.
“Слов’янськ – одна з головних цілей росіян на Донеччині. Вони стрілятимуть по місту, поки зможуть до нього діставати.
В таких умовах єдиний правильний вихід – евакуація! Евакуація рятує життя!”, – наголосили в ОВА.
Нагадаємо, у Слов’янську через обстріли росіян немає води та газу, а електрика подається з перебоями через близькість високовольтних ліній до зони бойових дій. Голова міської військової адміністрації Вадим Лях прогнозує, що за таких умов розпочати опалювальний сезон із настанням холодів у місті не вдасться. // LB.ua