На Закарпатті учасників угруповання судитимуть за організацію підпільного НПЗ

Директор столичного підприємства, яке займалось зберіганням та оптовою торгівлею пального, налагодив масове незаконне виробництво палива без відповідної ліцензії на території орендованої нафтобази в м. Мукачево. Для «роботи» залучив групу місцевих мешканців. На майно фігурантів, вартістю понад 12 млн грн, накладені арешти. Обвинуваченим загрожує до п’яти років позбавлення волі.

Національна поліція продовжує проводити комплексні заходи з протидії незаконному обігу на ринку підакцизної продукції та ліквідовувати діяльність підпільних виробництв. Саме таку діяльність налагодив директор столичного підприємства на території орендованої нафтобази в м. Мукачево. До «бізнесу» залучив групу місцевих мешканців, які займалися пошуком клієнтів та каналів збуту, вели бухгалтерію, контролювали процес виготовлення нафтопродукції, обслуговували установки для перероблення нафти тощо.

Сировину купували на аукціонах, а потім використовуючи потужності нафтобази, виготовляли бензин різних марок та дизпаливо. Реалізовували продукцію за готівку через мережі підконтрольних А3С на території Закарпатської області та сусідніх областей, також її можна було придбати безпосередньо на території підпільного нафтопереробного заводу.

У жовтні минулого року оперативники управління стратегічних розслідувань в Закарпатській області Нацполіції спільно з колегами-правоохоронцями ліквідували діяльність підпільного виробництва, а за результатами обшуків вилучили обладнання, пального та інше.

На початку лютого 2024 року організатору підпільного бізнесу та чотирьом його спільникам повідомили про підозру, а на майно фігурантів, вартістю понад 12 млн грн, були накладені арешти.

Наразі досудове розслідування у кримінальному провадженні завершено, обвинувальний акт стосовно організатора та чотирьох учасників організованої злочинної групи скеровано до суду для розгляду справи по суті. Їх дії кваліфіковані за ч. 3 ст. 28, ч. 1 та 2 ст. 204 (незаконне виготовлення пального) Кримінального кодексу України.

Санкція статті передбачає покарання – до п’яти років позбавлення волі з конфіскацією та знищенням незаконно вироблених або придбаних товарів, знарядь виробництва, сировини для їх виготовлення.

Заходи з документування проводилися спільно з СБУ в Закарпатській області. Досудове розслідування здійснювали детективами БЕБ в Закарпатській області під процесуальним керівництвом Закарпатської обласної прокуратури.

Департамент стратегічних розслідувань

Національної поліції України