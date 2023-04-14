У підпалі авто посадовця підозрюються троє мешканців Кам’янеччини (фото)

За процесуального керівництва Хмельницької обласної прокуратури трьом жителям Кам’янеччини повідомлено про підозру в умисному пошкодженні чужого майна шляхом підпалу, вчиненому за попередньою змовою групою осіб (ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 194 КК України).

Подія трапилась у вересні 2022 року в м. Кам’янець-Подільський.

Про займання автомобіля MINI COOPER у поліцію повідомив власник.

Транспортний засіб, який належить одному з посадовців Кам’янеччини, був припаркований біля його оселі. Близько 22 години невідомі особи облили іномарку бензином та підпалили.

Правоохоронці встановили, що до злочину причетні троє мешканців міста та району, двоє з яких вже неодноразово судимі. Авто підпалили, щоб змусити власника вчинити певні дії, пов’язані з його службовою діяльністю.

Їм загрожує покарання у виді позбавлення волі на строк від 3 до 10 років.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснюється слідчим управлінням ГУНП у Хмельницькій області за оперативного супроводу працівників карного розшуку.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Пресслужба Хмельницької обласної прокуратури