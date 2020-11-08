На Закарпатті в автомобілі українця прикордонники знайшли півтисячі ґаджетів Apple (відео)

«iPhone 12», «iPhone 11», «iPad», «Apple Watch», «MacBook», «iPhone 7 Plus», «iPhone Xr» – назагал 570 одиниць ґаджетів громадянин України повертаючись додому заховав під обшивкою стін свого «Мерседеса».

Цієї ночі в пункті пропуску «Вилок» прикордонники ініціювали поглиблений огляд мікроавтобуса «Мерседес Спринтер», яким на в’їзд в Україну прямував наш 28-річний краянин.

Як з’ясувалося, в конструктивних порожнинах мікроавтобуса, під обшивкою стін, чоловік заховав 570 одиниць приладів марки Apple, крім цього, в автомобілі знайдено й понад 490 одиниць одягу різних брендів.

Варто зазначити, що запобігти схемі контрабанди коштовної продукції через кордон вдалося завдяки випереджувальній інформації оперативних співробітників Мукачівського прикордонного загону.

Виявлені товари, вартість яких може сягнути більше 15 млн гривень, в українця вилучили разом із мікроавтобусом. Наразі встановлюється точна сума оцінки конфіскованого.

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ДПСУ