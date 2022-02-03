На Закарпатті викрили 19 освітян з підробленими COVID-сертифікатами

Вчора, 2 лютого, працівники поліції Тячева у складі мобільної рейдової групи здійснювали перевірку в освітніх закладах району.

Під час спілкування з учителями двох загальноосвітніх шкіл та вихователями одного дитячого садка, поліцейські перевіряли не лише дотримання ними карантинних вимог, але й наявність у них сертифікатів про вакцинацію.

COVID-документи 19 працівників мали явні ознаки підробки. Йдеться про одного чоловіка та вісімнадцятьох жінок.

Користуючись фальшивим документом, фактично не отримавши щеплення від COVID-19, останні продовжували працювати в закладах з дітьми.

Фальсифіковані сертифікати поліцейські вилучили та відправили на дослідження експерту. За фактом правопорушень слідчі Тячівського районного відділу поліції відкрили кримінальні провадження за частиною 4 статті 358 Кримінального кодексу України (Використання підроблених документів, печаток, штампів). Санкція статті передбачає покарання від штрафу до обмеження волі строком на 2 роки.

У ході слідства співробітники поліції встановлюватимуть місце придбання та виготовлення фальшивих документів.

Поліція Закарпатської області