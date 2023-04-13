Понад 14 та 11 років за ґратами – двох прикарпатців засуджено за вбивство

За підтримання публічного обвинувачення прокурорами Івано-Франківської обласної прокуратури суд визнав двох жителів міста Коломия винними в умисному вбивстві та грабежі (п.12 ч.2 ст. 115, ч.2 ст.186 КК України).

Вироком Коломийського міськрайонного суду одному з них призначено покарання – 14 років 4 місяці позбавлення волі, а іншому – 11 років.

В суді доведено, що у жовтні 2015 року чоловіки після розпивання спиртного побили до смерті свого знайомого. Вони домовились з потерпілим про зустріч вночі, але розмова одразу перейшла у бійку. Під час конфлікту нападники повалили його на землю та били по голові та тілу дерев’яною палицею, завдавши не менше 35 ударів.

Після цього вони забрали в чоловіка телефон та, залишивши його посеред вулиці, втекли.

Потерпілого виявили перехожі, які викликали медиків. Однак, цього ж дня він помер у лікарні від численних травм.

Івано-Франківська обласна прокуратура