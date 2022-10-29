У Дніпрі перекрито канал збуту метамфетаміну із щомісячним обігом ₴10 млн.

За процесуального керівництва Дніпропетровської обласної прокуратури повідомлено про підозру організатору і шістьом учасникам злочинної організації, яка займалася виготовленням та збутом метамфетаміну. Їм інкримінують контрабанду прекурсорів у великих розмірах, незаконне виготовлення, придбання, зберігання та збут психотропної речовини (ч. 1,2,3 ст. 255, ч. 2,3,5 ст. 27, ч. 4 ст. 28 ч. 2 ст. 305, ч.ч. 2, 3, 5 ст. 27, ч. 4 ст. 28 ч. 2 ст. 307 КК України).

За даними слідства, організатор – мешканець Дніпра залучив до «бізнесу» шістьох знайомих, кожен з яких виконував функції за заздалегідь узгодженим планом. Інгредієнти для виготовлення психотропу завозились контрабандним шляхом з-за кордону. Виготовляли метамфетамін у спеціальній нарколабораторії за місцем мешкання організатора. Замовлення приймали через месенджер та збували дрібними та оптовими партіями по всій території області. Щомісячно обіг з реалізації складав близько 10 млн грн.

В рамках кримінального провадження правоохоронці одночасно провели 45 обшуків на території області за місцями проживання підозрюваних та в автомобілях, які вони використовували для протиправної діяльності. Вилучено психотропну речовину, канабіс, спеціальне обладнання, мобільні телефони, банківські карти, зброю, гранати, 8 транспортних засобів та грошові кошти у сумі 700 тис грн.

Досудове розслідування триває, вирішується питання про обрання підозрюваним запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Операцію з викриття проводили прокурори спільно з територіальним управлінням ДБР у Полтаві, співробітниками СБУ у Дніпропетровській області та оперативниками ДВБ Нацполіції України.

Офіс Генпрокурора