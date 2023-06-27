У Києві судитимуть чоловіка, який вдарив ножем приятеля

Під час спільного вживання алкоголю між чоловіками виникла сварка, у ході якої один з них взяв ніж та вдарив опонента. За нанесення тяжких тілесних ушкоджень фігуранту загрожує до восьми років позбавлення волі.

Нагадаємо, інцидент стався у квітні поточного року. До поліцейських, які несли службу на одному з блокпостів у Голосіївському районі, підійшов чоловік та повідомив, що йому нанесли тілесні ушкодження. Правоохоронці одразу викликали карету швидкої допомоги та слідчо-оперативну групу територіального підрозділу для з’ясування всіх обставин.

В ході досудового розслідування поліцейські Голосіївського управління поліції з’ясували, що компанія з трьох людей розпивала спиртні напої неподалік проїжджої частини у Голосіївському районі. Між присутніми виникла сварка, під час якої один з чоловіків взяв ніж та наніс декілька ударів по тулубу опоненту. У подальшому потерпілий зміг втекти та звернувся до поліцейських.

Чоловіка, 1977 року народження, з проникаючим пораненням черевної порожнини медики госпіталізували у лікарню. У ході проведення слідчо-оперативних заходів правоохоронці затримали раніше не судимого 24-річного уродженця Запорізької області у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України.

Дії чоловіка слідчі кваліфікували за ч. 1 ст. 121 Кримінального кодексу України – умисне тяжке тілесне ушкодження. За процесуального керівництва Голосіївської окружної прокуратури зловмиснику було повідомлено про підозру, а суд обрав йому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Наразі матеріали кримінального провадження разом з обвинувальним актом скеровано до суду для розгляду справи по суті. Обвинуваченому може загрожувати до восьми років позбавлення волі.

Відділ комунікації поліції Києва