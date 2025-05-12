На Закарпатті взято під варту попа та диякона УПЦ (МП), які переправляли ухилянтів через кордон

За клопотанням поліції Воловця суд взяв під варту з можливістю внесення застави 62-річного священника та 43-річного диякона УПЦ (МП), причетних до організації каналу незаконного переправлення військовозобов’язаних чоловіків через державний кордон України.

Кліриків правоохоронці затримали днями у селі Великі Ком’яти Берегівського району. Фігурантів піймали на гарячому — одразу після отримання ними 10 000 доларів від клієнта за майбутній трансфер до Румунії в обхід офіційних пунктів пропуску.

У зловмисників правоохоронці вилучили речові докази, серед яких мобільні телефони та гроші, отримані злочинним шляхом.

Затриманих у порядку статті 208 КПК України поліцейські помістили до ізолятора тимчасового тримання. За даним фактом слідчі повідомили зловмисникам про підозру за ч. 3 ст. 332 Кримінального кодексу України, тобто незаконне переправлення осіб через державний кордон України, вчинене з корисливих мотивів.

Заходи з викриття слідчі відділення поліції №2 Мукачівського районного управління поліції проводили у співпраці з працівниками міграційної поліції, оперативниками УСР в Закарпатській області та Держприкордонслужби України. Процесуальне керівництво здійснює Мукачівська окружна прокуратура.

Досудове розслідування у справі триває.

Поліція Закарпатської області