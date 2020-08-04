На Закарпатті забили до смерті матір 5 дітей

Трагедія сталася у селі Велика Добронь Ужгородського району. Місцева мешканка, матір п’яти діток, яку забили до смерті, померла від отриманих травм. У скоєнні злочину підозрюють співмешканця жінки.

Як повідомляють у поліції Закарпатської області, повідомлення про смерть жінки отримали вночі 4 серпня.

“Прибувши на місце події, слідчо-оперативна група виявила мертвою 43-річну господиню оселі, мати п’ятьох дітей. Під час огляду тіла поліцейські виявили ознаки насильницької смерті, зокрема численні синці. У будинку виявили сліди крові та жмутки жіночого волосся”, йдеться у повідомленні.

Зазначається, що тіло направлено на судмедекспертизу. У заподіянні жінці тілесних ушкоджень, внаслідок яких настала смерть, поліцейські підозрюють 46-річного співмешканця потерпілої. Останнього затримано в порядку ст.208 КПК України та поміщено в ізолятор тимчасового тримання.

За даним фактом розпочали кримінальне провадження за ч.2 ст.121 Кримінального кодексу України Умисне тяжке тілесне ушкодження, що спричинило смерть потерпілої). Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від 7 до 10 років.

Наразі триває досудове розслідування. // Діло