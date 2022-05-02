У Рівненському районі жінка поранила ножем співмешканця

В ізоляторі тимчасового тримання перебуває 34-річна жителька села Прислуч колишнього Березнівського району, яка нанесла умисне тяжке тілесне ушкодження 30-річному співмешканцю. За скоєне їй може загрожувати до восьми років позбавлення волі.



В суботу, 30 квітня, близько 19:15 до поліції надійшло повідомлення 38-річної місцевої жительки, що до неї прийшов закривавлений сусід із ножовим пораненням живота.

На місце події одразу виїхала слідчо-оперативна відділення поліції № 4 (м. Березне). Поліцейські встановили, що напередодні чоловік та жінка розпивали спирті напої у себе вдома. Між нетверезим цивільним подружжям виник конфлікт на побутовому ґрунті. Зі слів жінки, вона сиділа на ліжку, коли побачила розлюченого чоловіка. Аби захиститися — взяла зі столу кухонний ніж, яким завдала чоловікові удар у живіт.

Викликати «швидку» та поліцію чоловік попросив у сусідки.

Медики діагностували у потерпілого проникаюче ножове поранення черевної порожнини та ушкодження тонкої кишки. Його госпіталізували у хірургічне відділення Березнівської ЦРЛ. Після проведеного оперативного втручання його життю нічого не загрожує.

Слідчі затримали жінку в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. За фактом умисного тяжкого тілесного ушкодження за частиною 1 статті 121 Кримінального кодексу України їй повідомили про підозру. Вирішується питання про обрання запобіжного заходу у виді тримання під вартою.

Відомо, що підозрювана зловживає спиртними напоями та двічі притягалася до адмінвідповідальності за неналежне виконання своїх батьківських обов’язків за статтею 184 КУпАП. На вихованні у неї перебуває двоє неповнолітніх дітей.

Відділ комунікації поліції Рівненської області