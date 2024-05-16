Житель Рівненського району віддав майже 46 тисяч гривень за неіснуючий квадроцикл
Підходящу модель та ще й за вигідною ціною 34-річний костопільчанин знайшов на одній із платформ безкоштовних оголошень.
Сконтактувавши з власником квадроцикла, останній попросив сплатити за нього повну ціну і доставку. У свою чергу костопільчанин двома платежами перерахував 45 775 гривень на картку афериста, після чого зв’язок із «продавцем» зник.
За фактом заволодіння чужим майном, вчиненим шляхом обману, дізнавачі ВП №2 (м. Костопіль) Рівненського РУП розпочали досудове розслідування за ч.1 ст. 190 Кримінального кодексу України.
Правоохоронці вкотре застерігають громадян від поспішних кроків під час здійснення дороговартісних покупок. Вибирайте післяплату і максимально перевіряйте інформацію про осіб, які пропонують свої послуги.
Відділ комунікації поліції Рівненської областіTweet