Житель Рівненського району віддав майже 46 тисяч гривень за неіснуючий квадроцикл

Підходящу модель та ще й за вигідною ціною 34-річний костопільчанин знайшов на одній із платформ безкоштовних оголошень.

Сконтактувавши з власником квадроцикла, останній попросив сплатити за нього повну ціну і доставку. У свою чергу костопільчанин двома платежами перерахував 45 775 гривень на картку афериста, після чого зв’язок із «продавцем» зник.

За фактом заволодіння чужим майном, вчиненим шляхом обману, дізнавачі ВП №2 (м. Костопіль) Рівненського РУП розпочали досудове розслідування за ч.1 ст. 190 Кримінального кодексу України.

Правоохоронці вкотре застерігають громадян від поспішних кроків під час здійснення дороговартісних покупок. Вибирайте післяплату і максимально перевіряйте інформацію про осіб, які пропонують свої послуги.

Відділ комунікації поліції Рівненської області