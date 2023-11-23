На Хмельниччині пенсіонера засуджено за сексуальне насильство стосовно 8-річної дівчинки

За публічного обвинувачення Кам’янець-Подільської окружної прокуратури суд визнав винним 81-річного кам’янчанинса у вчиненні сексуального насильства, щодо особи, яка не досягла 14 років (ч. 4 ст. 153 КК України).

Його засуджено до 6 років позбавлення волі.

Попри невизнання обвинуваченим своєї вини прокурори довели, що пенсіонер, який проживав неподалік, затягнув 8-річну дитину в підвал будинку та вчинив щодо дівчинки сексуальне насильство.

Коли чоловік почав роздягатись вона змогла вирватись, побігла додому та розповіла все матері.

Відомості щодо чоловіка буде внесено до Реєстру осіб засуджених за злочини проти статевої свободи та статевої недоторканості малолітньої особи.

Вирок суду не набрав законної сили та може бути оскаржений в апеляційному порядку.

Пресслужба Хмельницької обласної прокуратури