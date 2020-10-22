До 12 років за ґратами загрожує молодикам за розбійний напад на охоронця

Вишгородським відділом Києво-Святошинської місцевої прокуратури затверджено та скеровано до суду обвинувальний акт у кримінальному провадженні відносно двох чоловіків, яким інкримінують розбійний напад, вчинений за попередньою змовою та поєднаний з проникненням у приміщення (ч.3 ст.187 КК України).

За даними слідства, у травні 2020 року обвинувачені проникли на територію одного з підприємств Вишгородського району, напали на охоронця та заволоділи понад 140 тисячами гривень, які належали юридичній особі.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснювалось Вишгородським відділом поліції ГУ Нацполіції в Київській області.

Санкція вказаної статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі строком до 12 років з конфіскацією майна.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Пресслужба Київської обласної прокуратури