Фігурантів справи щодо привласнення військового майна на Житомирщині перевіряють на співпрацю з російськими спецслужбами

Працівники ДБР перевіряють можливі зв’язки з російськими спецслужбами фігурантів справи щодо привласнення майна однієї із військових частин Житомирської області.

У листопаді 2023 року співробітники Міністерства оборони під час аудиту виявили необліковані компоненти до трьох комплектів апаратури засекреченого зв’язку. Орієнтовна вартість установок сягала 65 млн грн.

Зокрема, за даними Міноборони, у ході перевірки у двох гаражах на території військової частини було знайдено блоки з необлікованими мікросхемами з вмістом дорогоцінних металів: 28 кілограмів золота; 60 кілограмів срібла; 590 грамів металів платинової групи.

Результати аудиту були передані ДБР для вивчення підстав зняття мікросхем з балансу та їх подальшого зберігання на території військової частини.

У ході розслідування слідчі ДБР виявили ймовірних крадіїв військового майна. Зокрема, було встановлено, що посадовці цієї військової частини склали фіктивні акти щодо знищення апаратури. Проте, насправді було знищено лише систему таємних блоків, вузлів та упаковок, залишок же військові привласнили, аби згодом продати.

14 травня 2024 року працівники ДБР провели 5 обшуків у чотирьох можливих фігурантів справи. За результатами правоохоронці виявили та вилучили комп’ютерну техніку та засоби зв’язку, військове майно, законність походження якого встановлюється, а також 3,5 млн грн у різній валюті. Крім того, в одного із них було виявлено георгіївські стрічки та 110 тис. російських рублів готівкою.

Державне бюро розслідувань