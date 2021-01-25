У Києві трьох молодиків затримали за розбійний напад на перехожого

Зловмисники повалили хлопця на землю та, погрожуючи ножем, відібрали у нього мобільний телефон. За скоєне їм загрожує до десяти років тюремного ув’язнення з конфіскацією майна.

На спецлінію 102 надійшло повідомлення про те, що на вулиці Львівській троє невідомих побили хлопця та під погрозою ножа відібрали в нього ґаджет. На місце події негайно виїхали слідчо-оперативна група та патрульні поліцейські.

Поліцейські поспілкувалися з 25-річним потерпілим, який надав їм детальний опис нападників. У ході проведення першочергових оперативно-розшукових заходів працівники кримінальної поліції встановили причетних до події осіб. Ними виявилися жителі Київської області, 2002 та 2003 років народження. Зловмисники встигли здати до ломбарду телефон хлопця, звідки правоохоронці його вилучили.

Слідчим відділом Святошинського управління поліції розпочато кримінальне провадження за ч. 2 ст. 187 (Розбій) Кримінального кодексу України. Фігурантам повідомлено про підозру у скоєнні злочину. Суд обрав затриманим запобіжні заходи: двом 18-річним підозрюваним – тримання під вартою, а 17-річному спільнику – нічний домашній арешт. За скоєне їм загрожує до десяти років тюремного ув’язнення з конфіскацією майна.

Відділ комунікації поліції Києва