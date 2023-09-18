На Закарпатті заблоковано шахрайську схему, організовану злочинцем, який перебуває у місцях позбавлення волі

Співробітники кримінальної поліції Закарпаття, у співпраці зі слідчими та СБУ, викрили шахрайську схему продажу неіснуючих товарів через мережу Інтернет. Правоохоронці встановили, що до злочину причетний 40-річний мукачівець, який наразі відбуває покарання у місцях позбавлення волі за раніше скоєні злочини

В ході проведення оперативних заходів, спрямованих на протидію шахрайським схемам у регіоні, співробітники кримінальної поліції Закарпаття у співпраці з кіберполіцію, СБУ та Закарпатською УВП № 9, отримали інформацію про причетність до такого виду злочинів засудженої особи, яка наразі перебуває в установі виконання покарань.

В ході слідства з’ясувалося, що зловмисник, користуючись мобільним телефоном, зареєстрував акаунт на одному з популярних інтернет-майданчиків, де розміщував оголошення про продаж різних товарів. Після отримання оплати за неіснуючий товар від довірливих покупців, фігурант переставав відповідати на дзвінки та повідомлення потерпілих.

Таким чином 40-річний мукачівець ошукував громадян практично по всій території України, і за оперативною інформацією сума збитків може сягати сотень тисяч гривень.

З метою збору додаткових доказів у справі, днями у камері, де зловмисник відбуває покарання, поліцейські провели санкціонований судом обшук. Слідчі вилучили важливі речові докази – два мобільні телефони, які використовувалися для вчинення злочину, та записники з номерами банківських карток.

Підозрюваний наразі відбуває покарання за вчинення майнових злочинів та за злочини, пов’язані з незаконним обігом зброї і боєприпасів. Тепер йому інкримінують щей шахрайські дії.

В поліції за цим фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 190 Кримінального кодексу України. За процесуального керівництва Мукачівської окружної прокуратури слідчі повідомили зловмиснику про підозру.

Наразі у справі вже встановлено 22 потерпілих та тривають заходи зі встановлення кола всіх інших ошуканих осіб, а також загальної суми завданих зловмисником збитків.

Відділ комунікації поліції в Закарпатській області