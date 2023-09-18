На Закарпатті заблоковано шахрайську схему, організовану злочинцем, який перебуває у місцях позбавлення волі

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Співробітники кримінальної поліції Закарпаття, у співпраці зі слідчими та СБУ, викрили шахрайську схему продажу неіснуючих товарів через мережу Інтернет. Правоохоронці встановили, що до злочину причетний 40-річний мукачівець, який наразі відбуває покарання у місцях позбавлення волі за раніше скоєні злочини

В ході проведення оперативних заходів, спрямованих на протидію шахрайським схемам у регіоні, співробітники кримінальної поліції Закарпаття у співпраці з кіберполіцію, СБУ та Закарпатською УВП № 9, отримали інформацію про причетність до такого виду злочинів засудженої особи, яка наразі перебуває в установі виконання покарань.

поліцейські закарпаття заблокували шахрайську схему, організовану злочинцем, який перебуває у місцях позбавлення волі

В ході слідства з’ясувалося, що зловмисник,  користуючись мобільним телефоном, зареєстрував акаунт на одному з популярних інтернет-майданчиків, де розміщував оголошення про продаж різних товарів. Після отримання оплати за неіснуючий товар від довірливих покупців, фігурант переставав відповідати на дзвінки та повідомлення потерпілих.

поліцейські закарпаття заблокували шахрайську схему, організовану злочинцем, який перебуває у місцях позбавлення волі

Таким чином 40-річний мукачівець ошукував громадян практично по всій території України, і за оперативною інформацією сума збитків може сягати сотень тисяч гривень.

З метою збору додаткових доказів у справі, днями у камері, де зловмисник відбуває покарання, поліцейські провели санкціонований судом обшук. Слідчі вилучили важливі речові докази – два мобільні телефони, які використовувалися для вчинення злочину, та записники з номерами банківських карток.

Підозрюваний наразі відбуває покарання за вчинення майнових злочинів та за злочини, пов’язані з незаконним обігом зброї і боєприпасів. Тепер йому інкримінують щей шахрайські дії.

В поліції за цим фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 190 Кримінального кодексу України. За процесуального керівництва Мукачівської окружної прокуратури слідчі повідомили зловмиснику про підозру.

Наразі у справі вже встановлено 22 потерпілих та тривають заходи зі встановлення кола всіх інших ошуканих осіб, а також загальної суми завданих зловмисником збитків.

Відділ комунікації поліції в Закарпатській області

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