Поліція встановила чоловіка, який повідомив про замінування мостів у Києві та погрожував правоохоронцям

27 листопада, близько першої години ночі, до поліції Полтавщини надійшов анонімний дзвінок від чоловіка, який повідомив про замінування мостів у місті Києві та намір застосувати зброю відносно працівників Машівського відділення поліції Полтавської області.

Артем Родигін, заступник начальника поліції Полтавщини, повідомив: «Інформацію, яка надійшла від аноніма про замінування мостів у місті Києві ми одразу повідомили колегам зі столиці.

За даним фактом слідчим Машівського відділення поліції відомості внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за кваліфікуючими ознаками ч.1 ст. 259 (Завідомо неправдиве повідомлення про загрозу безпеці громадян, знищення чи пошкодження об’єктів власності) Кримінального кодексу України. Одночасно проведені оперативно-розшукові заходи щодо встановлення особи правопорушника. Упродовж кількох годин слідчо-оперативна група встановила, що до злочину причетний 29-річний місцевий житель».

Працівники поліції міста Києва ретельно обстежили вказані зловмисником об’єкти. Вибухонебезпечних предметів не виявлено.

Наразі тривають слідчі дії. Вирішується питання щодо повідомлення особі про підозру та обрання запобіжного заходу. Мотив та обставини протиправної поведінки чоловіка встановлюються. У разі доведення вини особи йому загрожує до шести років позбавлення волі.

Відділ комунікації поліції Полтавщини

(за інформацією Машівського відділення поліції)