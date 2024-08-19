На Закарпатті заблокували черговий канал незаконного переправлення ухилянтів через кордон

В Ужгороді поліцейські припинили функціонування чергового каналу незаконного переправлення через державний кордон України військовозобов’язаних чоловіків.

У ході оперативних заходів співробітники міграційної поліції Головного управління Нацполіції в Закарпатській області встановили, що організатором злочину є 23-річний житель селища Великий Березний. Зловмисник через знайомих підшукував чоловіків, що підлягають мобілізації, і пропонував за 6 тисяч доларів з особи організувати їх безперешкодний перетин кордону поза офіційними пунктами пропуску.

Для припинення злочинної схеми поліцейські ініціювали та провели негласні заходи, за результатами яких встановили місце і час чергової переправи. 23-річного фігуранта впіймала під час супроводу клієнта до кордону зі Словаччиною. У зловмисника вилучили 6 тисяч доларів, які він встиг отримати в якості плати за свої послуги.

Підозрюваного помістили до ізолятора тимчасового тримання. Слідчі Ужгородського районного управління поліції наразі готують матеріали для повідомлення йому про підозру. Кримінальне провадження у поліції відкрито за ч. 3 ст. 332 Кримінального кодексу України, тобто незаконне переправлення осіб через державний кордон України, вчинене з корисливих мотивів. За скоєне зловмиснику загрожує до 9 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Заходи з викриття проводилися у співпраці зі співробітниками Чопського прикордонного загону, за процесуального керівництва Ужгородської окружної прокуратури.

Наразі правоохоронці продовжують роботу для встановлення та притягнення до відповідальності можливих спільників затриманого. У справі триває досудове розслідування.

Поліція Закарпатської області