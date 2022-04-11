На Закарпатті затримала наркозбувача під час продажу метамфетаміну

Вчора, 10 квітня, завдяки злагодженій роботі оперативників та слідчих відділення поліції в Перечині вдалося припинити діяльність 26-річного наркоторговця. Співробітники кримінальної поліції затримали зловмисника одразу ж після продажу чергової дози метамфетаміну.

З місця події поліцейські вилучили наркотичну речовину та грошові кошти отримані з продажу. Всі речові докази направили експерту для дослідження.

Наркоторговець затриманий в порядку ст. 208 КПК України та поміщений до ізолятора тимчасового тримання. За даним фактом в поліції відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 307 Кримінального кодексу України, тобто Незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів. За такі дії затриманому загрожує до восьми років ув’язнення.

Слідчі готують всі необхідні матеріали для повідомлення затриманому про підозру та обрання запобіжного заходу. Оперативники продовжують роботу для встановлення каналу походження наркотовару. Розслідування у справі триває.

Поліція Закарпатської області