На Вінниччині затримали раніше судимого зловмисника за розбійний напад на жінку

13 травня у Тульчинському районі відразу після вчинення злочину працівники поліції затримали раніше судимого жителя смт Браїлів за підозрою у вчиненні розбійного нападу на 81-річну односельчанку. З тілесними ушкодженнями, серед яких ножове поранення шиї, потерпіла госпіталізована до лікарні. За вчинення особливо тяжкого злочину в умовах воєнного стану, зловмиснику загрожує до 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

За словами начальника Тульчинського районного відділу поліції Василя Костишена, близько 19 години до поліції надійшла інформація про те, що у Брацлаві вчинили розбійний напад на місцеву жительку. На місце події терміново виїхали працівники поліції. Потерпіла описала нападника і протягом 30 хвилин поліцейські його затримали. Ним виявився раніше судимий за майнові злочини 41-річний місцевий житель.

Попередньо встановлено, що зловмисник ввечері прийшов до жінки додому, бив її, погрожувати ножем і вимагав гроші. Потерпілій вдалось відволікти нападника і покликати на допомогу після чого зловмисник втік.

Правопорушник затриманий в процесуальному порядку, вирішується питання щодо повідомлення йому про підозру та обрання запобіжного заходу.

Слідством розслідується кримінальне провадження за ч. 4 ст. 187 Кримінального кодексу України (розбій). За вчинення такого злочину зловмиснику загрожує до 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Відділ комунікації поліції Вінницької області