Двоє осіб загинули в результаті стрілянини в американській школі

Щонайменше двоє людей загинули внаслідок стрілянини в школі візуальних та виконавських мистецтв у Сент-Луїсі, штат Міссурі,

Про це повідомляє УНН з посиланням на USA Today.

Правоохоронці отримали виклик про діючу стрілянину о 9:10 ранку за місцевим часом (14:10 за Грінвічем). Офіцери прибули на місце події протягом декількох хвилин і «негайно увійшли до школи, оскільки діти вибігали з будівлі», повідомив журналістам начальник поліції Майк Сак.

Учні повідомили поліції, що в школі знаходиться стрілець, озброєний довгоствольною рушницею. Поліцейські почали перестрілку з підозрюваним, поранивши його смертельно.

Особу стрільця, якому, за оцінками поліції, близько 20 років, не встановлено.

Одна дівчинка-підліток померла у школі, а доросла жінка померла у лікарні. Ще вісім людей було доставлено до місцевих лікарень з різними травмами, від осколкових до вогнепальних.

Сак сказав, що, незважаючи на офіційну кількість жертв, насправді є інші, яким доведеться впоратися з травмою, яку вони перенесли у понеділок, включаючи студентів, співробітників, правоохоронців та медичний персонал.