Прикордонники затримали громадянина Білорусі, якого розшукували в Німеччині

Учора в пункті пропуску «Сеньківка», що на Чернігівщині, прикордонники затримали білоруса, якого розшукував Інтерпол.

Прикордонники відділу прикордонної служби «Гірськ» Чернігівського прикордонного загону під час контролю викрили чоловіка, який перебував у міжнародному розшуку за крадіжку.

Ним виявився 43-річний громадянин Республіки Білорусь. Іноземець в’їжджав до України автомобілем «BMW» в якості пасажира. За попередніми даними встановлено, що згідно з обліками Інтерполу даний громадянин значиться у міжнародному розшуку з метою арешту та подальшої екстрадиції до Німеччини для притягнення до кримінальної відповідальності за вчинення крадіжки.

Затриманого передано компетентним органам.

ДПСУ