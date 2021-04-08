Смертельна ДТП, у якій загинув рятувальник та його дочка: 19-річного водія «засуджено до 9 років позбавлення волі

За підтримання публічного обвинувачення обласною прокуратурою Київський районний суд м. Харкова визнав винним чоловіка у порушенні правил безпеки дорожнього руху, що спричинило загибель кількох осіб (ч. 3 ст. 286 КК України ) та призначив покарання у виді позбавлення волі строком на 9 років.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 19-річний молодик керував автомобілем «Тойота Ленд Крузер », будучи у стані алкогольного сп’яніння.

У процесі руху по вказаному автошляху проводились дорожні роботи, а на дорозі були розташовані огорожі для організації двостороннього руху транспорту по одній половині автодороги.

Також на місці були встановлені дорожні знаки, що завчасно інформували про проведення дорожніх робіт та вказували напрямок для об’їзду закритої ділянки проїзної частини.

У свою чергу водій позашляховика проявив злочинну самовпевненість та, допустивши крайню неуважність до дорожньої обстановки, ігноруючи дорожні знаки, прискорився та виїхав на зустрічну смугу, де допустив зіткнення з автомобілем «ЗАЗ Ланос».

У результаті зіткнення 41-річний водій та 15-річна пасажирка автомобіля «ЗАЗ Ланос» загинули на місці.

Водій позашляховика вину в скоєному кримінальному правопорушенні визнав повністю. Родичі загиблих заявили компенсацію у розмірі 2 млн грн, але наразі обвинувачений компенсував 100 тисяч грн.

У зв’язку зі ступенем тяжкості злочину та тим, що обвинувачений був у стані алкогольного сп’яніння на момент ДТП і до цього його позбавляли права на керування через водіння в нетверезому вигляді, прокурор клопотав про призначення максимальної санкції ч. 3 ст. 286 КК України, яка передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до десяти років з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років.

Досудове розслідування проводили слідчі слідчого управління ГУНП в Харківській області, за процесуального керівництва Харківської обласної прокуратури.

Пресслужба Харківської обласної прокуратури