У Києві судитимуть наркозбувача, у якого вилучили кілограм кокаїну на ₴6 мільйонів

Зловмисник планував створити мережу з торгівлі наркотиком. Вартість вилученої речовини за цінами «чорного» ринку становить близько 6 000 000 гривень. Наразі слідчі завершили досудове розслідування та скерували матеріали кримінального провадження разом з обвинувальним актом до суду.

Нагадаємо, що наприкінці липня слідчі Дніпровського управління поліції за оперативного супроводження Головного управління Служби безпеки України в місті Києві та Київській області та під процесуальним керівництвом Київської міської прокуратури викрили уродженця Херсонщини, 1971 року народження, який перевозив наркотичну речовину з метою подальшого збуту. Тоді під час поверхневого огляду правоохоронці вилучили у зловмисника кілограм кокаїну, вартість якого за цінами «чорного» ринку складає близько 6 мільйонів гривень.

Поліцейські з’ясували, що зловмисник отримав наркотик з-за кордону та планував створити мережу з торгівлі кокаїном на території нашої держави. Чоловіка затримали у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України.

За цим фактом слідчим відділом Дніпровського управління поліції було розпочато кримінальне провадження за ч. 3 ст. 307 Кримінального кодексу України — незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення чи пересилання з метою збуту, а також незаконний збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів, в особливо великих розмірах. Під процесуальним керівництвом Дніпровської прокуратури міста Києва слідчі повідомили фігуранту про підозру у вчиненні злочину, а суд обрав йому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з правом внесення застави у сумі 1 000 000 гривень.

Наразі слідчі завершили досудове розслідування та скерували матеріали кримінального провадження разом з обвинувальним актом до суду для розгляду справи по суті. Зловмиснику загрожує до дванадцяти років в’язниці з конфіскацією майна.

Відділ комунікації поліції Києва