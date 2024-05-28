Трьох мешканців Дніпра підозрюють у рейдерському заволодінні підприємством на Хмельниччині

За процесуального керівництва Хмельницької обласної прокуратури повідомлено про підозру трьом мешканцям Дніпра за фактами підроблення документів для проведення державної реєстрації юридичної особи та протиправного заволодіння майном підприємства (ч. 2 ст. 205-1, ч. 3 ст. 206-2 КК України).

За даними слідства, на початку 2022 року підозрювані зорганізувались у групу з метою заволодіння майном одного із підприємств області. Вони надали державному реєстратору пакет підроблених документів, а саме: договір купівлі-продажу частки статутного капіталу, акт приймання-передавання, рішення про зміну власника та новий статут суб’єкта господарювання.

На підставі поданих фіктивних документів відбулася незаконна перереєстрація майнових (корпоративних) прав підприємства, так зване «рейдерство».

Як наслідок, законного власника було позбавлено права займатися господарською діяльністю та розпоряджатися належним майном.

Такі злочинні дії фігурантів заподіяли підприємству шкоди у розмірі понад 4,6 млн грн.

На даний час вирішується питання про обрання підозрюваним запобіжних заходів.

Проводиться комплекс слідчих дій, спрямованих на встановлення усіх причетних до вчиненого кримінального правопорушення осіб.

Досудове розслідування здійснюється слідчим управлінням ГУНП в Хмельницькій області за оперативного супроводу співробітників Управління стратегічних розслідувань в Хмельницькій області ДСР Нацполіції України.

Відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Пресслужба Хмельницької обласної прокуратури