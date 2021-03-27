На Львівщині «жартівник» підсунув дівчатам вибуховий пристрій

Вчора, 26 березня, близько 18 год., у Стебнику на вулиці Сагайдачного стався вибух.

Про це ВАРТО повідомив староста Стебника Тарас Городиський.

За попередніми даними вибухнуло обладнання для страйкболу.

Приніс його місцевий підліток, який кілька років тому ледь не став жертвою гри «Синій кит» і не стрибнув з даху дев’ятиповерхівки.

“За попередніми даними хлопчина хотів пожартувати і вибухову річ кинув у наплічник до дівчини. Постраждало двоє 15-ти річних дівчат, … опіки обличчя, перелом пальця”, – повідомив Тарас Городиський.

“Чому він так зробив, дізнатись зараз не можемо, хлопець злякався і втік, його шукають”.

На місці події працювало кілька екіпажів поліції, слідчооперативна група.