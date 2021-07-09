В Николаеве задержаны шесть участников драки со стрельбой

В Николаеве ночью, 8 июля произошла драка со стрельбой. Полиция задержала шесть человек.

Об этом журналисту сообщили УНН в полиции Николаевской области.

“Ситуация произошла ночью, 8 июля. В полицию обратились свидетели драки и выстрелов на проспекте Мира. Задержаны шесть человек, открыто два уголовных производства”, — отметили в полиции.

По имеющейся информации, с места происшествия правоохранители доставили в отделение шесть человек в возрасте от 20 до 34 лет — жителей областного центра и области.

В одном из автомобилей, в котором находились мужчины, полицейские изъяли два предмета. Следователи открыли уголовные производства по ст. 263 “Незаконное хранение оружия” и ст. 296 “Хулиганство” УК.

Сейчас правоохранители выясняют обстоятельства и причины конфликта.