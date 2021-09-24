На Тернопільщині злочинне угруповання «спеціалізувалося» на вимаганні коштів з підприємців

Організував злочинну групу раніше судимий 42-річний житель регіону, який має статус так званого «смотрящого» за одним із районів області. До протиправної діяльності залучив ще трьох раніше засуджених чоловіків.

Припинили діяльність зловмисників оперативники управління стратегічних розслідувань в Тернопільській області Нацполіції та слідчі поліції області. Дане угруповання «спеціалізувалося» на вимаганні коштів із підприємців, зокрема — і тих, що займаються пасажирськими перевезеннями до країн Європи. Якщо фігуранти отримували відмову, погрожували фізичною розправою або створювали штучні перешкоди у роботі.

Так, у липні 2021 року правоохоронці встановили, що члени злочинної групи вимагали 60 тисяч гривень у підприємця. Погрозами фізичної розправи змусили його віддати їм 30 тисяч гривень. Надалі потерпілий віддавав по 2000-3000 гривень, аби безперешкодно працювати.

Сьогодні, 24 вересня, оперативники, слідчі за силової підтримки КОРД одночасно затримали трьох фігурантів під час отримання від потерпілого чергового «траншу» — 10 тисяч гривень. Крім того, задокументували факт вимагання від ще одного підприємця 3 000 доларів США.

В ході слідства поліцейські отримали матеріали, які свідчать про причетність групи осіб до вчинення щонайменше 10 фактів вимагання коштів із місцевих бізнесменів.

Зловмисників затримали у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. Вирішується питання про оголошення всім учасникам угруповання про підозру за ч. 2 ст. 189 (вимагання) Кримінального кодексу України та обрання їм запобіжних заходів.

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від трьох до семи років.

Процесуальне керівництво у досудовому розслідуванні здійснює Тернопільська обласна прокуратура.

Департамент стратегічних розслідувань

Національної поліції України