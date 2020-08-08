У Києві слідчі оголосили про підозру чоловіку, який відбирав у матері пенсію

На гроші родички 40-річний чоловік купував собі алкогольні напої, а потім вчиняв сімейні сварки. Тепер йому загрожує до двох років позбавлення волі.

Навесні цього року до поліції від 63-річної мешканки Деснянського району столиці надійшло повідомлення про сімейну сварку. Тоді дільничні офіцери поліції прибули на виклик на проспект Маяковського у складі мобільної групи з протидії домашньому насильству, задокументували факт правопорушення та склали адміністративний протокол.

Як розповів старший дільничний офіцер Деснянського управління поліції Павло Білецький, у подальшому правоохоронці ще неодноразово виїжджали на вказану адресу, аби розібратися з новими скаргами пенсіонерки. Не зважаючи на неодноразові профілактичні бесіди, чоловік, який раніше притягувався до адміністративної відповідальності за завідомо неправдивий виклик спеціальних служб, продовжував вчиняти домашнє насильство.

«40-річний правопорушник проживає разом із молодшим братом та матір’ю, у якої систематично забирає пенсію та витрачає на алкогольні напої, а після їх вживання лається та ображає. На підставі зібраних доказів, слідчі повідомили фігуранту про підозру у вчиненні злочину, передбаченому статтею 126-1 (Домашнє насильство) Кримінального кодексу України. Фігуранту загрожує до двох років позбавлення волі», — додав поліцейський.

Відділ комунікації поліції Києва