Житомирські правоохоронці розшукують псевдокомунальниць, які обдурили пенсіонерок

Минулої доби до помешкань двох літніх жительок м. Житомира під приводом перевірки лічильників зайшли дві «працівниці водоканалу». У результаті пенсіонерки втратили свої заощадження.

Опівдні дві невідомі жінки побували у помешканні 90-річної містянки. Під час розмови на побутові теми вони запропонували пенсіонерці обміняти старі купюри, термін придатності яких начебто збігає, на нові. Господиня віддала їм 2 тисячі гривень. А згодом виявила, що отримала натомість сувенірні банкноти.

За кілька годин потому 83-річна житомирянка, впустивши вочевидь цих же «контролерок» до помешкання, втратила всі свої заощадження. У цьому випадку жінки, перевіривши лічильники, запропонували пенсіонерці оформити документи для отримання соціальної допомоги. Поки власниця помешкання була зайнята заповненням бланків, з її сумочки в іншій кімнаті зникли 90 тисяч гривень.

Нині поліцейські встановлюють причетних до правопорушень. Потерпілі назвали такі прикмети візитерок: віком від 30 до 40 років, одна жінка – повної статури та невисокого зросту, одягнена у темний одяг та кепку, інша – худорлява та висока.

Водночас правоохоронці закликають громадян бути уважними та застерегти своїх рідних поважного віку від надмірної довірливості. Варто дотримуватися простих правил:

– працівників офіційних установ просіть надати відповідні документи та, за можливості, розмовляйте з незнайомцями у присутності когось із рідних або сусідів;

– зачиняйте вхідні двері на замок, щоб ніхто сторонній не міг зайти у помешкання, поки ви зайняті спілкуванням з візитерами;

– постійно знаходьтеся поруч з такими людьми та не дозволяйте їм заходити в інші кімнати;

– не демонструйте стороннім місця зберігання документів та грошей;

– будь-який обмін купюр проводьте в офіційних фінансових установах.

Житомирське районне управління поліції