У Запоріжжі судитимуть членів ОЗГ, які обікрали відому ювелірну мережу

Обвинувальний акт по кримінальному провадженню направлений до Орджонікідзевського районного суду Запоріжжя.

Нагадаємо: 14 червня 2021 року до чергової частини Головного управління Національної поліції в Запорізькій області звернувся представник відомої компанії, яка має мережу ювелірних магазинів по всій Україні. Він заявив, що в офісному приміщенні по вулиці Рекордній у Запоріжжі, невідомий таємно, шляхом відключення сигналізації, проник до сейфової кімнати та викрав 20 тисяч доларів США, більше мільйона євро, а також близько трьох мільйонів гривень. За даним фактом слідчим було відкрито кримінальне провадження за ч. 5 ст. 185 (Крадіжка, вчинена в особливо великих розмірах) Кримінального кодексу України.

Співробітники управління карного розшуку обласного главку поліції встановили особи всіх трьох фігурантів, причетних до скоєння кримінального правопорушення. Всі вони працювали в системі охорони закладу.

Завдяки вчасно вжитим заходам, більшу частину викраденої готівки вдалося повернути.

Досудовим розслідуванням встановлено, що всі троє зловмисників для вчинення крадіжки діяли за заздалегідь розробленим спільним планом. Під час скоєння кримінального злочину у кожного з них була своя функція.

На підставі зібраних матеріалів, 10 серпня слідчим слідчого управління обласної поліції, за погодженням з Запорізькою обласною прокуратурою, трьом фігурантам оголошено про підозру у скоєнні кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.185 (Крадіжка) Кримінального кодексу України у складі організованого злочинного угруповання. Їм загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від семи до дванадцяти років з конфіскацією майна.

На теперішній час за результатами розгляду клопотання слідчого про обрання запобіжного заходу, на підставі ухвали суду, одного фігуранта взято під варту, ще двох оголошено в розшук.

30 вересня обвинувальний акт по кримінальному провадженню направлений до Орджонікідзевського районного суду Запоріжжя.

Відділ комунікації поліції Запорізької області