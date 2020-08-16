На Закарпатті прикордонник за хабар погодився допомогти контрабандистам «катапультувати» цигарки

Служба безпеки України попередила у Закарпатській області спробу незаконного переправлення тютюнових виробів до однієї з європейських країн.

За попередньою версією слідства, посадовець відділу прикордонного контролю Чопського прикордонного загону планував налагодити схему одержання грошей від місцевих жителів, причетних до контрабанди сигарет. За різні суми хабарів він обіцяв ділкам безперешкодне переміщення «товару» до зарубіжних країн поза встановленими пунктами пропуску.

Співробітники СБУ встановили, що за сприяння у нелегальному переправленні за кордон майже 30 тисяч пачок тютюнової продукції посадовець планував одержати майже 20 тисяч доларів, повідомляє пресгрупа У СБУ в Закарпатській області.

Як уточнили у пресслужбі прокуратури області, за даними слідства, вказаний прикордонник передав частину неправомірної вигоди – 4000 дол США керівнику одного з підрозділів Чопського прикордонного загону (з раніше домовлених 5000 дол США) за сприяння місцевим мешканцям у нестворенні перешкод у переміщенні тютюнових виробів.

Планували перекидати контрабанду – 28 560 пачок цигарок катапультою з модифікованого санітарного УАЗу, а для маскування цієї протиправної діяльності діяли вони після опівночі.

Правоохоронці затримали одного з учасників схеми поблизу державного кордону на спробі незаконного переміщення даної партії сигарет.

Під час слідчих дій за місцем проживання фігурантів виявлено устаткування для упаковки тютюнових виробів, радіокерований безпілотний літальний апарат, автомобіль, переобладнаний для прихованого перевезення «товару», прилади нічного бачення та інші речі, які ділки використовували у протиправній діяльності.

У межах кримінального провадження за ч. 3 ст. 369 (пропозиція, обіцянка або надання неправомірної вигоди службовій особі) Кримінального кодексу України посадовцю відділу прикордонного контролю Чопського прикордонного загону повідомлено про підозру.

Тривають невідкладні слідчо-оперативні дії для встановлення та притягнення до відповідальності інших осіб, причетних до протиправної діяльності.

Операція проводилась спільно зі слідчими Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у Львові, співробітниками внутрішньої безпеки Держприкордонслужби під процесуальним керівництвом військової прокуратури Ужгородського гарнізону, повідомили Закарпаття онлайн у пресслужбі УСБУ в Закарпатській області.