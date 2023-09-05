У Києві донька вчиняла домашнє насильство щодо матері

Слідчі розпочали кримінальне провадження. Жінці загрожує до двох років позбавлення волі.

До чергової частини Шевченківського управління поліції надходили повідомлення про те, що донька вчиняє протиправні дії відносно матері. На місці працювали правоохоронці з протидії домашньому насильству територіального підрозділу.

Слідчий Шевченківського управління поліції Владислав Абара розповів, що жінка за місцем свого проживання систематично вчиняла відносно матері домашнє насильство:

«Порушниця ображала матір та погрожувала їй фізичною розправою. Ми повідомили зловмисниці про підозру у скоєнні злочину передбаченого статтею 126-1 Кримінального кодексу України – домашнє насильство, тобто умисне систематичне вчинення психологічного насильства щодо особи, з якою винна перебуває в сімейних відносинах, що призводить до психологічних страждань та погіршення якості життя потерпілої особи».

За процесуального керівництва Шевченківської окружної прокуратури міста Києва слідчі повідомили кривдниці про підозру. Санкція статті передбачає громадські роботи на строк від ста п’ятдесяти до двохсот сорока годин, або арешт на строк до шести місяців, або обмеження волі на строк до п’яти років, або позбавлення волі на строк до двох років.

Відділ комунікації поліції Києва