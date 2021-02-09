В Кривом Роге задержали мужчину, который изрезал свою знакомую

8 февраля во время конфликта, мужчина нанёс потерпевшей тяжелые травмы. Правоохранители оперативно задержали вероятного преступника, за содеянное мужчина может угодить в тюрьму на срок до восьми лет.

Об этом сообщили в пресс-службе Национальной полиции Днепропетровской области.

8 февраля в Ингулецком районе города произошла ссора между соседями. 34-летний мужчина схватил нож и ударил несколько раз 40-летнюю женщину. В результате полученных ранений потерпевшую госпитализировали в одну из городских больниц с ножевыми ранениями плеча и грудной клетки. Полицейские оперативно установили личность злоумышленника.

Стражи порядка задержали мужчину и открыли уголовное дело по ч. 1 ст. 121 Уголовного кодекса Украины «Умышленное тяжкое телесное повреждение». Мужчине грозит лишение свободы сроком до восьми лет. // Первый городской