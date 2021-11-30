За вбивство власної новонародженої дитини на Полтавщині засуджено жінку

За публічного обвинувачення Миргородської окружної прокуратури жительку Краснолуцької територіальної громади визнано винною в умисному вбивстві своєї новонародженої дитини відразу після пологів (ст. 117 КК України). Гадяцьким районним судом жінку позбавлено волі на 2 роки.

Встановлено, що у грудні 2020 року жінка народила вдома вночі живу здорову дівчинку вагою понад 2,6 кг і втопила дитину у хатньому відрі з помиями. Лише вранці батьки породіллі викликали фельдшерку та повідомили про смерть дитини під час пологів.

Однак прокурор у суді довів, що, перебуваючи на обліку в лікаря, знаючи строк вагітності, жінка вирішила народжувати без медичної допомоги, свідомо допускаючи можливість суспільно небезпечних наслідків. Окрім цього, після пологів вона не вжила жодних заходів для врятування дитини. Проживши щонайменше 10 хвилин, немовля померло через механічну асфіксію внаслідок утоплення.

Свою вину у скоєному породілля визнавала частково, стверджуючи, що смерть доньки сталася через необережність, проте у судовому засіданні на підставі зібраних доказів розкаялася та попросила суворо її не карати.

Її взяли під варту в залі суду.

За матеріалами Полтавської обласної прокуратури