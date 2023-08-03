У справі екснардепа-зрадника Деркача завершено слідство
Протягом 2019-2022 років він отримав щонайменше 567 тисяч доларів від правоохоронних та розвідувальних органів Росії.
Завершено слідство у справі стосовно колишнього народного депутата Андрія Деркача, який підозрюється у державній зраді та незаконному збагаченні.
Про це повідомили у Спеціалізований антикорупційній прокуратурі.
“Прокурор САП прийняв рішення про завершення досудового розслідування та надав відповідне доручення детективами НАБУ про відкриття матеріалів у справі стосовно народного депутата України III-IX скликань, який підозрюється у державній зраді та незаконному збагаченні”, − йдеться у повідомленні.
САП та НАБУ кваліфікують його дії за ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 111, ст. 368-5 КК України.
“Зважаючи на те, що підозрюваний переховується від слідства, стосовно нього здійснюється спеціальне досудове розслідування (in absentia)”, − повідомили у прокуратурі.
Нагадаємо, торік у грудні Федеральний суд Брукліна в Нью-Йорку офіційно опублікував обвинувачення проти Деркача. Він звинувачується у відмиванні коштів і порушенні санкцій, що набули чинності в 2020 році і стосуються втручання Росії в президентські вибори в США.
За даними СБУ, Деркач курував створенням низки приватних охоронних підприємств у різних областях, щоб використати їх для швидкого захоплення України. Нардеп входив до агентурної мережі Головного управління Генштабу Росії (ГРУ).
Деркач підозрюється у державній зраді і перебуває в розшуку. // LB.ua