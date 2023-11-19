Шахраї телефонують та пропонують отримати «виграш»

Для оформлення виграшу аферисти можуть випитувати персональну інформацію – прізвище, ім’я, місце проживання тощо. Після отримання даних шахраї повідомляють, що дані переможця зафіксовано і що з ним зв’яжуться після їх обробки.

Через декілька днів зловмисники знову телефонують та повідомляють, що дані опрацьовано та переможцю надійшов виграш в кількасот тисяч гривень. Але для того, щоб отримати виграш, необхідно купити побутові чи інші товари на певну суму коштів, сума може бути різною від 600 до 1200 гривень.

Якщо людина погоджується купити товар, їй пропонують забрати його в найближчому відділені Нової пошти і відповідно заплатити за цей товар, тільки потім людина нібито зможе отримати свій виграш.

На прохання людини спочатку отримати виграш або сплатити вартість товару за рахунок частини виграшу шахраї відмовляються.

Звісно, що жодних виграшів шахраї сплачувати не збираються, а намагаються просто видурити кошти в довірливих людей.

Як уникнути подібної схеми шахрайства?

Не повідомляйте стороннім особам своїх персональних даних, оскільки шахраї їх можуть використати для подальших схем.

Перш ніж повідомляти свої персональні дані, пригадайте, коли ви брали участь у розіграшах. Якщо пригадати цього ви не можете, це 100% шахраї.

Якщо ви маєте сумніви щодо виграшу, з’ясуйте більше деталей про юридичну особу, яка пропонує вам виграш, запитайте юридичну адресу, інші контакти, код ЄДРПО тощо. Перевірте юридичну особу за отриманими даними, зазвичай вся інформація вигадана та не відповідає дійсності, що легко допоможе зрозуміти, що телефонують шахраї.

Відділ комунікації поліції Черкаської області