Мошенник разводил торговые точки на деньги под видом их директора

За десять лет он уже пять раз нарушал закон

Обаятельный мошенник, который до мелочей освоил методику гоголевского Хлестакова, оказался в поле зрения правоохранительных органов столицы – уже в шестой (!) раз за последнее десятилетие. Менеджер по продажам из Жуковского навещал торговые точки под видом генерального директора с одной лишь целью – вынести из магазина как можно больше наличности.

Как стало известно «МК», криминальная биография Алексея Соколова (фамилия изменена) началась в 2012 году в родном городе. Тогда он напроказничал по мелочи – отнес в скупку ноутбук друга, с которым делил жилье. И в дальнейшем Соколов не задерживался на свободе дольше двух лет. Но его преступления стали носить более изощренный характер.

Так, аферист ограбил несколько торговых точек на Павелецком вокзале. В киоске по продаже напитков он представлялся поставщиком кофейной продукции, в билетной кассе – реализатором печатных буклетов. Каким-то волшебным образом ему удавалось убедить продавцов заплатить деньги вперед, за будущие поставки товара. В дальнейшем проходимец стал гастролировать по всей Москве. Иногда он выдавал себя за брата владельца магазина, иногда – просто посредника между производителем и магазином. Работницы пончиковых, трикотажных ларьков, гастрономических лавок легко расставались с наличными.

Но вершины своего ремесла Соколов достиг в прошлом году. Он стал выдавать себя непосредственно за директора той торговой точки, в которую наведывался. Так жулик обманул, например, магазин «Океан полезных продуктов». Авторитетно представившись продавщице руководителем, мужчина сначала потребовал составить список остатка продукции. А затем выгреб из кассы деньги – якобы для закупки новой партии рыбы.

В газетном киоске Соколов превратился в управляющего компании по реализации лотерейных билетов, в кафе у метро «Пролетарская» — в директора сети питейных заведений. И каждый раз ему отдавали от 20 до 100 тысяч рублей, как правило, для расчета за будущий товар. Всего за короткий срок от Соколова пострадали 8 предприятий торговли – в основном кофейни и табачные магазины. Жулик пользовался тем, что рядовые продавцы понятия не имели, как выглядит настоящий директор компании.

Примечательно, что новые преступления мошенник совершал, как правило, либо находясь под следствием, либо под судом. Он пользовался тем, что следователь не настаивал на аресте (преступление не относилось к категории особо тяжких), а суд либо давал ему условный срок, либо реальный, но совсем небольшой. Отсидев символические несколько месяцев, Соколов выходил на свободу и принимался за старое. На сей раз, правда, перерыв затянется – Лефортовский суд приговорил рецидивиста к двум с половиной годам колонии.