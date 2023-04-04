В Ізюмі депутатка від ОПЗЖ створила проросійське видання та готувалась до «референдуму»

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Керівником Харківської обласної прокуратури заочно повідомлено про підозру депутатці у державній зраді, вчиненій в умовах воєнного стану (ч. 2 ст. 111 КК України).

Досудовим розслідуванням встановлено, що депутатка VІІI скликання Ізюмської міської ради від нині вже забороненої політичної партії в Україні «ОПЗЖ» під час повномасштабного вторгенння РФ на територію України перейшла на бік ворога.

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Під час окупації м. Ізюм жінка добровільно співпрацювала з окупаційною владою та Міністерством оборони РФ. Проте «робота» в неї стала зовсім інша: депутатка створила щотижневе друковане видання «ИЗЮМСКИЙ ТЕЛЕГРАФЪ» та зайняла посаду головного редактора в ньому. Газета формувала позитивне ставлення населення до окупаційних органів влади та до дій країни-агресора.

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Згодом підозрювана створила сторінку «ИЗЮМСКИЙ ТЕЛЕГРАФЪ» у Telegram-каналі, у якому здійснювала розміщення електронних версій друкованого видання, аби провадити роспропаганду і на просторах інтернету.

Возможно, это изображение текст «23 липня 2022 изюмский телеграфъ приветствую всех! у меня снова появилась возможность выходить на связь a y вас, дорогие земляки, получать официальные новости из любимого города. 24 1,6K 16:35 начнем c грустного списков изюмчан- жертв геноцида киевского режима. это списки мирных граждан, которые ежедневно гибнут в изюме от хаотичных обстрелов жилых районов города кассетными снарядами. списки тех, кто погиб от лепестковых мин или действий харквська местных дрг... обласна прокуратура 29 5 1,9K ред»

Також депутатка взяла участь у прямому ефірі на Telergam-каналі «RT Стрим», що належить засобу масової інформації РФ «RT», під час якого виправдовувала та заперечувала збройну агресію Російської Федерації проти України.

У липні «журналістська кар‘єра» депутатки завершилась: вона стала «исполняющей обязанности заместителя Главы Военной гражданской администрации по социальной сфере Изюмского района Харьковской области» та займалась підготовкою до «референдуму».

Наразі вирішується питання про оголошення підозрюваної у розшук.

Досудове розслідування — Управління СБУ в Харківській області.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Харківська обласна прокуратура

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