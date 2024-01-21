На Київщині розпочали кримінальне провадження за фактом жорстокого поводження з тваринами

До поліції звернулися громадяни та повідомили про те, що в одному із притулків Київщини в неналежних умовах утримують тварин. Крім того, поліцейські під час моніторингу соцмереж виявили публікацію про можливе знущання над тваринами в тому ж притулку.

На місце події виїхали слідчо-оперативної групи для документування події.

Слідчі Броварського управління поліції Київщини відкрили кримінальне провадження за фактом жорсткого поводження із тваринами (ч. 1 ст. 299) Кримінального кодексу України.

Наразі правоохоронці зʼясовують всі обставини та проводять ретельну перевірку.

Відділ комунікації поліції Київської області