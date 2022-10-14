Передав зброю російським окупантам – на Миколаївщині судитимуть ще одного поліцейський

Миколаївською обласною прокуратурою затверджено та скеровано до суду обвинувальний акт стосовно вже колишнього працівника відділення поліції № 2 Баштанського райвідділу поліції Головного управління Нацполіції в Миколаївській області, який обвинувачується у колабораційній діяльності (ч. 4 ст. 111-1 КК України).

Слідством встановлено, що під час окупації міста Снігурівка Миколаївської області, працівник поліції, проявив лояльність до дій ворога та добровільно погодився на співпрацю. Він передав військовим формуванням РФ табельну вогнепальну зброю пістолету «ПМ» із двома магазинами, спорядженими 16-ма патронами, виданими останньому для оборони міста Снігурівка та району.

Нині колаборант переховується від правосуддя на тимчасово окупованій території.

Досудове розслідування здійснювалось слідчими ТУ ДБР, розташованого у місті Миколаєві, за оперативного супроводу Управління СБУ в області під процесуальним керівництвом обласної прокуратури.

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі до 5 років.

Миколаївська обласна прокуратура