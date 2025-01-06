Після дзвінка від псевдобанкіра чернівчанин втратив ₴77 тисяч

Житель Чернівців довірився невідомому співрозмовнику та розголосив конфіденційну інформацію про свій банківський рахунок. В результаті з картки чоловіка аферисти перерахували всі заощадження. Співробітники поліції вкотре наголошують громадянам – остерігайтеся дзвінків від незнайомців та в жодному випадку не повідомляйте реквізити ваших банківських рахунків.

Ця шахрайська схема полягає у тому, що аферисти телефонують своїм потенційним жертвам та повідомляють про збій системи, блокування рахунків, несанкціонований доступ до заощаджень і просять назвати конфіденційну інформацію чи схиляють до перерахування коштів на «захищений» рахунок. Після декількох хвилин спілкування зі шахраями, громадяни отримують сповіщення про перерахування коштів.

Саме від такого виду злочину потерпів 52-річний житель Чернівців. Заявник розповів працівникам Чернівецького райуправління поліції, що йому зателефонував невідомий, який представився співробітником фінансової установи. Співрозмовник, повідомив чернівчанину про необхідність перевірки даних та запропонував допомогу. Повіривши псевдобанкіру, чоловік виконав всі підтверджувальні дії. Унаслідок чого з його картки аферисти перерахували 77 тисяч гривень.

Слідчі поліції за фактом незаконного заволодіння коштами буковинки відкрили кримінальне провадження відповідно до ст. 190 (Шахрайство) Кримінального кодексу України.

Поліцейські нагадують громадянам, аби вберегти свої заощадження необхідно:

– отримавши подібний дзвінок, негайно припинити розмову та самостійно зателефонувати в банк за номером, вказаним на звороті картки, або особисто звернутися у відділення банку;

– не розголошувати коди, які приходять в SMS-повідомленнях, а також не набирати невідомі комбінації цифр;

– за жодних обставин не переказувати кошти на будь-які інші рахунки на прохання співрозмовників;

– якщо ви розголосили персональні дані картки аферистам або з вашим рахунком проводять підозрілі операції – негайно заблокуйте картку та доступ до інтернет-банкінгу, зателефонувавши до банку.

Запам’ятайте співробітники фінансової установи ніколи не перевіряють персональні дані по телефону.

Відділ комунікації поліції Чернівецької області