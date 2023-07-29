Заробляли на наркотиках мільйони: в Одесі припинено діяльність транскордонного злочинного угруповання

Правопорушники організували наркомережу в Одеській області та планували відправляти незаконний товар за кордон. Затримано п’ятьох учасників угруповання, яким повідомлено про підозру за частиною 2 статті 307 Кримінального кодексу України. У них вилучено 10,5 кілограмів наркотичних засобів вартістю, за цінами «чорного ринку», понад 3,5 млн гривень. Правопорушникам загрожує позбавлення волі на строк до 10-ти років з конфіскацією майна.

Викрили, задокументували та припинили протиправну діяльність угруповання співробітники управління карного розшуку ГУНП в Одеській області спільно зі слідчими відділення поліції № 3 Одеського районного управління поліції № 1 при сприянні співробітників Управління СБУ в Одеській області та Прикордонного загону ДПСУ.

До складу транскордонного угруповання входило п’ятеро осіб віком від 26 до 54 років: троє місцевих, серед яких цивільне подружня, та двоє іноземців. Вони використовували житлові та підсобні приміщення, де здійснювалось подрібнення, фасування та зберігання канабісу, який реалізовувся на території Одеської області та планувався відправлятись за кордон.

Правоохоронці задокументували декілька фактів безпосереднього збуту наркотичного засобу і провели низку обшуків за місцями мешкання, у гаражах та транспортних засобах осіб, причетних до вчинення вказаного кримінального правопорушення.

Правоохоронці вилучили спеціальне обладнання, 10,5 кілограмів канабісу, що підтверджено експрес-тестом, мобільні телефони, травматичний пістолет з набоями, готівку у гривнях та доларах США, різноманітні засоби пакування і ваги, чорнові записи та інші речові докази злочинної діяльності. Вартість вилученого наркотичного засобу на «чорному ринку» становить понад 3,5 млн гривень. Заборонені засоби поліцейські направили на експертизу.

Фігурантів затримали в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. За наявності достатніх доказів, слідчі територіального підрозділу поліції під процесуальним керівництвом Малиновської окружної прокуратури повідомили їм про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 Кримінального кодексу України, тобто у незаконному придбанні, зберіганні з метою збуту, а також збуті особливо небезпечного наркотичного засобу, вчиненому за попередньою змовою групою осіб та повторно. Вирішується питання щодо обрання підозрюваним запобіжного заходу.

Правопорушникам загрожує позбавлення волі на строк до 10-ти років з конфіскацією майна.

Слідство триває. Правоохоронці встановлюють канали постачання наркотичного засобу затриманим.

Відділ комунікації поліції Одеської області