Проверка «Укрзалізниці» выявила убытки на более 200 миллионов гривень
По результатам проверки рекомендуется привлечь к дисциплинарной и административной ответственности 110 должностных лиц.
Сотрудники управления экономической и информационной безопасности акционерной компании «Укрзалізниця» выявили факты, свидетельствующие об уголовных правонарушениях должностных и служебных лиц компании, в результате действий которых «Укрзалізниці» за период с 2018 по 2020 годы нанесен ущерб на сумму свыше 203 миллиона гривень.
Об этом сообщила пресс-служба компании.
Согласно сообщению, проверки проводились в сентябре-октябре этого года. По результатам проверки рекомендуется привлечь к дисциплинарной и административной ответственности 110 должностных лиц.
Отмечается, что информация о выявленных правонарушениях передана правоохранительным органам для проведения досудебного расследования.
Что этому предшествовало
Согласно расследованию компании, деятельность экс-руководства филиала акционерной компании «Укрзалізниця» — «Пассажирской компании» привела к потенциальным убыткам в 66 миллионов гривень.
В октябре «Укрзалізниця» и Национальное антикоррупционное бюро Украины подписали меморандум о сотрудничестве и обмене информацией, предусматривающий совместную борьбу с коррупцией на железнодорожном транспорте.
Справка УНИАН
- «Укрзалізниця» — акционерное общество, 100% акций которого принадлежат государству. Компания входит в перечень госпредприятий, которые не подлежат приватизации.
- Украинская железная дорога обеспечивает 82% грузовых и около 50% пассажирских перевозок, осуществляемых всеми видами транспорта.
- По объемам грузовых перевозок украинская железная дорога занимает четвертое место на Евразийском континенте, уступая только железным дорогам Китая, России и Индии. // УНИАН