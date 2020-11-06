Проверка «Укрзалізниці» выявила убытки на более 200 миллионов гривень

По результатам проверки рекомендуется привлечь к дисциплинарной и административной ответственности 110 должностных лиц.

Сотрудники управления экономической и информационной безопасности акционерной компании «Укрзалізниця» выявили факты, свидетельствующие об уголовных правонарушениях должностных и служебных лиц компании, в результате действий которых «Укрзалізниці» за период с 2018 по 2020 годы нанесен ущерб на сумму свыше 203 миллиона гривень.

Об этом сообщила пресс-служба компании.

Согласно сообщению, проверки проводились в сентябре-октябре этого года. По результатам проверки рекомендуется привлечь к дисциплинарной и административной ответственности 110 должностных лиц.

Отмечается, что информация о выявленных правонарушениях передана правоохранительным органам для проведения досудебного расследования.

Что этому предшествовало

Согласно расследованию компании, деятельность экс-руководства филиала акционерной компании «Укрзалізниця» — «Пассажирской компании» привела к потенциальным убыткам в 66 миллионов гривень.

В октябре «Укрзалізниця» и Национальное антикоррупционное бюро Украины подписали меморандум о сотрудничестве и обмене информацией, предусматривающий совместную борьбу с коррупцией на железнодорожном транспорте.

Справка УНИАН