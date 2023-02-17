«Зливав» ворогу інформацію про військові об’єкти – на Волині за держзраду на 14 років ув’язнили ексвійськовослужбовця

За підтримання публічного обвинувачення прокурорами Волинської обласної прокуратури суд визнав колишнього військовослужбовця ЗСУ винуватим у державній зраді (ч.1 ст. 111 ККУ) та призначив йому покарання у виді 14 років позбавлення волі із конфіскацією майна.

Доведено, що завербований російськими спецслужбами чоловік із березня 2019 по березень 2020 року надавав іноземній державі допомогу у проведенні підривної діяльності проти України, збирав та передавав представнику головного управління генерального штабу збройних сил російської федерації відомості про військові об’єкти, які дислокуються на Волині.

Зокрема, зоною особливого зацікавлення ворога були військовий аеродром у Луцьку, місця розміщення споруд та техніки, озброєння, забезпеченість навігаційними засобами, відомості про військовослужбовців, які проходять військову службу, функціонування пропускного режиму, наявність недоліків у системі охорони та оборони.

Ще одним із завдань зрадника було створення агентурної мережі із проросійськи налаштованих громадян.

Затримали викритого у державні зраді колишнього військового працівники УСБУ у Волинській області 04 березня 2020 року під час спроби перетину ним державного кордону України задля зустрічі із «куратором».

Пресслужба Волинської обласної прокуратури